LIVE Juventus-Sampdoria 3-1 | Serie A calcio in DIRETTA | prima rete bianconera per Locatelli!

Leggi su oasport

(Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60? Caputo per Quagliarella ma non riesce a segnare. 58?che non molla, Chiesa per un soffio non entra in area di rigore. 56? Goooooooooooooool, Locatelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Kulusevski mette in mezzo per Locatelli che non sbaglia,3-1. 54? Locatelli da fuori non trova la porta. 52? Giallo per Bentancur per trattenuta a centrocampo. 50? Possesso palla prolungato per i bianconeri. 48? Partita che riprende con lo stesso canovaccio tattico del primo tempo. 46? Inizia la ripresa! 13.25 Dybala spacca la partita, ma poi subisce un infortunio muscolare che lo fa uscire dalla partita, raddoppia Bonucci su rigore ma Yoshida accorcia di testa. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, ...