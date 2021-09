LIVE – Gara F1 GP Russia Sochi 2021: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di domenica 26 settembre 2021) Tutto pronto a Sochi per il Gran Premio di Russia 2021 di Formula 1, che seguiremo assieme nella DIRETTA LIVE con gli aggiornamenti in tempo reale. Una griglia di partenza anomala che vede Lando Norris in pole position, Carlos Sainz al suo fianco e George Russell su Williams a precedere il futuro compagno in Mercedes, Lewis Hamilton soltanto quarto. Per il cambio della power unit Max Verstappen e Charles Leclerc si ritrovano costretti a scattare dall’ultima fila. Ci si aspettano sorpassi ed emozioni fortissime, Sportface non vi lascerà soli e vi propone la DIRETTA scritta aggiornata minuto per minuto e giro per giro. DOVE SEGUIRE LA Gara IN DIRETTA LIVE Gara AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Tutto pronto aper il Gran Premio didi Formula 1, che seguiremo assieme nellacon gliin tempo reale. Una griglia di partenza anomala che vede Lando Norris in pole position, Carlos Sainz al suo fianco e George Russell su Williams a precedere il futuro compagno in Mercedes, Lewis Hamilton soltanto quarto. Per il cambio della power unit Max Verstappen e Charles Leclerc si ritrovano costretti a scattare dall’ultima fila. Ci si aspettano sorpassi ed emozioni fortissime, Sportface non vi lascerà soli e vi propone lascritta aggiornata minuto per minuto e giro per giro. DOVE SEGUIRE LAINAGGIORNA LA ...

