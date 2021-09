LIVE Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 80-81, Serie A basket in DIRETTA: vince Reggio Emilia al termine di una partita spettacolare! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:25 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per aver seguito Fortitudo Bologna-Reggio Emilia su questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 20:22 Per quanto riguarda le statistiche sono 17/23 i tiri liberi realizzati dalla Fortitudo contro i 14/20 di Reggio Emilia. La squadra di casa ha tirato meglio da due (53.5% contro il 43.5% degli ospiti), mentre Reggio Emilia è stata più incisiva da tre con una percentuale di 45.8% (11/24) contro il 37.9% della squadra di Repesa (11/29). 20:16 ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:25 La nostrasi chiude qui, grazie per aver seguitosu questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 20:22 Per quanto riguarda le statistiche sono 17/23 i tiri liberi realizzati dallacontro i 14/20 di. La squadra di casa ha tirato meglio da due (53.5% contro il 43.5% degli ospiti), mentreè stata più incisiva da tre con una percentuale di 45.8% (11/24) contro il 37.9% della squadra di Repesa (11/29). 20:16 ...

