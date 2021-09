LIVE Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 35-46 | Serie A basket in DIRETTA | gli ospiti allungano a +11!

Leggi su oasport

(Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADopo 15 minuti di grandissimo equilibrio, 7 punti consecutivi di Crawford hanno permesso adi compiere l’allungo e di chiudere il primo tempo sopra di 11 (35-46). FINE SECONDO QUARTO! 35-46 2/2 per Baldi Rossi. Ancora massimo vantaggio da parte di. Fallo di Benzing su Baldi Rossi. 2 liberi per il numero 8 ospite. 12” sul cronometro. 35-44 Benzing segna con un appoggio a canestro. 36” alla fine del secondo parziale. 33-44 BOMBA DA TRE DI JOHNSON! +11 per la squadra di Caja. 33-41 Ashley realizza con il semi-gancio. 1’36” sul cronometro. 31-41 2/2 dalla lunetta per il numero 31 ospite. Fallo di Gudmundsson su Olisevicius.in bonus. 31-39 1/2 per Hopkins. Groselle ...