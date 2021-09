LIVE Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 23-28 | Serie A basket in DIRETTA | partita spettacolare | Reggio Emilia avanti di 5!

Leggi su oasport

(Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28-28 PADI ASHLEY!sta facendo molta fatica in attacco in questo momento. 7’07” sul cronometro. 0 falli per la, 2 per la squadra ospite. 26-28 3/3 per Procida. Procida prova la tripla e Strautins commette fallo. 3 tiri liberi per il numero 9 della squadra di casa. 7’56” sul cronometro. INIZIA IL SECONDO QUARTO! Altissime per ore le percentuali da tre delle due squadre: 50% per la(5/10), 71,4% per(5/7). FINISCE IL PRIMO QUARTO! 23-28 Benzing realizza un libero dopo un fallo tecnico commesso da Olisevicius. 57” alla fine del primo quarto. 22-28 CLAMOROSO, ALTRA TRIPLA PER ...