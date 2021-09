LIVE F1 | GP Russia 2021 in DIRETTA | podio pazzesco della Ferrari Sainz | “Fortunato con la pioggia” Classifica Mondiale

Leggi su oasport

LA CRONACAGARA L'ORDINE D'ARRIVOGARA CARLOS: "HO MONTATO LE INTERMEDIE AL MOMENTO GIUSTO" CHARLES LECLERC: "SONO DELUSO. NON SONO ENTRATO AI BOX PER NON FARE CASINO CON" LEWIS HAMILTON: "NON CREDEVO DI ARRIVARE A QUOTA 100. VERSTAPPEN 2°, SI FA DURA" LADELPILOTI: HAMILTON +2 SU VERSTAPPEN LADELCOSTRUTTORI: MERCEDES ALLUNGA SU RED BULL 15.45 Si chiude, qui, dunque, un GP diemozionantissimo. Rimanete con noi per analisi, commenti e cronacagara di Sochi. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata! 15.45...