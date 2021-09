LIVE F1 | GP Russia 2021 in DIRETTA | penalizzati Bottas e Giovinazzi! Cambia la griglia di partenza

Leggi su oasport

(Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVADIDOPO LE PENALITA’ DIE GIOVINAZZILA POWER-UNIT: PARTIRA’ 17° ORARIO GARA GPF1 IN CHIARO SU TV8 11.59 Incredibile amici di OA Sport,ancora ladi! Antonio Giovinazzi ha sostituito il cambio, dunque viene penalizzato di cinque posizioni! Il pilota dell’Alfa Romeo scatterà 16°. 10.59 L’annuncio ufficiale della Mercedes. UPDATE: @Valtteriwill start the #nGP from P17 after taking his fifth Power Unit of the season. The Team has taken the tactical opportunity to add another PU into VB’s pool for the remainder of the season. ...