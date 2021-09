LIVE F1, GP Russia 2021 in DIRETTA: Norris scappa, Ricciardo tiene dietro Hamilton, Verstappen rimonta! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA DOPO LE PENALITA’ DI BOTTAS E GIOVINAZZI Giro 23/53 Sainz viene rallentato da Bottas, mentre davanti Norris è un metronomo e allunga a 13 secondi il suo vantaggio su Ricciardo che va ai box! Giro 22/53 Perez inizia a farsi vedere su Hamilton che proprio non riesce ad attaccare Ricciardo Giro 21/53 Norris intanto porta il suo margine a quasi 12 secondi su Ricciardo. Bottas decimo vede Sainz negli specchietti… Giro 21/53 La situazione meteo vede il fronte nuvoloso in arrivo, ma la pioggia non sembra imminente. Verstappen ormai è in scia ad Alonso e Leclerc non è distante! Giro 20/53 Norris allunga a 10.0 su Ricciardo, mentre il ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA DOPO LE PENALITA’ DI BOTTAS E GIOVINAZZI Giro 23/53 Sainz viene rallentato da Bottas, mentre davantiè un metronomo e allunga a 13 secondi il suo vantaggio suche va ai box! Giro 22/53 Perez inizia a farsi vedere suche proprio non riesce ad attaccareGiro 21/53intanto porta il suo margine a quasi 12 secondi su. Bottas decimo vede Sainz negli specchietti… Giro 21/53 La situazione meteo vede il fronte nuvoloso in arrivo, ma la pioggia non sembra imminente.ormai è in scia ad Alonso e Leclerc non è distante! Giro 20/53allunga a 10.0 su, mentre il ...

