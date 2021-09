LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 75-73, Serie A basket in DIRETTA: Dinamo fatica ma vince in casa, marchigiani mai domi! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:53 Dinamo Sassari che inizia nel migliore dei modi la regular season, conquistando il primo successo interno a discapito della Carpegna Pesaro. I ragazzi di coach Petrovic hanno provato l’allungo nella parte centrale del match, ma non sono poi riusciti a piazzare la zampata decisiva nei secondi finali per portarsi a casa questo match. 19:52 Ai marchigiani, invece, non sono bastati i 22 punti di vincent Sandford e i 16 di Tyrique Jones. 19:50 Autentico mattatore del match Mekowulu. Il centro nigeriano chiude con 21 punti, 11 rimbalzi e 4 stoppate. Insieme a lui, vanno in doppia cifra per Sassari anche Logan (14 punti), Stefano Gentile e Bendzius (10 punti a testa). SANDFORD ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:53che inizia nel migliore dei modi la regular season, conquistando il primo successo interno a discapito della Carpegna. I ragazzi di coach Petrovic hanno provato l’allungo nella parte centrale del match, ma non sono poi riusciti a piazzare la zampata decisiva nei secondi finali per portarsi aquesto match. 19:52 Ai, invece, non sono bastati i 22 punti dint Sandford e i 16 di Tyrique Jones. 19:50 Autentico mattatore del match Mekowulu. Il centro nigeriano chiude con 21 punti, 11 rimbalzi e 4 stoppate. Insieme a lui, vanno in doppia cifra peranche Logan (14 punti), Stefano Gentile e Bendzius (10 punti a testa). SANDFORD ...

zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 46-46 Serie A basket in DIRETTA: botta e risposta tra le due squadre parità perfetta! -… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 36-38 Serie A basket in DIRETTA: Vuelle avanti match in equilibrio con break e contro-br… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 36-38 Serie A basket in DIRETTA: Vuelle avanti match in equilibrio con break e contro-br… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 18-20 Serie A basket in DIRETTA: Pesaro prova a scappare ma la Dinamo rimane attacca. Ch… - PianetaBasketIT : LIVE LBA - A Sassari La Dinamo riceve la Vuelle Pesaro -