LIVE Ciclismo, Mondiali 2021 in DIRETTA: otto uomini all’attacco, si entra nel circuito (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55 Costretto a fermarsi anche Andrea Bagioli, che è ripartito senza patemi. 11.53 CADUTA IN GRUPPO! Resta a terra il britannico Ethan Hayter, tra i possibili outsiders. 11.51 Margine che resta stabile, 5’45”. 11.48 A guidare il gruppo sempre Danimarca e Belgio. 11.45 I nomi degli otto al comando: José Tito Hernandez (Colombia), Joel Levi Burbano (Ecuador), Pavel Kochetkov (Russia), Oskar Nisu (Estonia), Patrick Gamper (Austria), Rory Townsend (Irlanda), Kim Magnusson (Svezia) e Jambaljamts Sainbayar (Mongolia). 11.42 Iniziano ad intravedersi le maglie azzurre nella prima parte del gruppo. 11.39 Andatura ancora molto moderata per il plotone. 11.35 Il vantaggio della fuga va oltre i 5?. 11.31 230 chilometri all’arrivo. 11.28 Vantaggio che ora sale sui 4’30”. 11.25 Cambio di bici per Caleb Ewan ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.55 Costretto a fermarsi anche Andrea Bagioli, che è ripartito senza patemi. 11.53 CADUTA IN GRUPPO! Resta a terra il britannico Ethan Hayter, tra i possibili outsiders. 11.51 Margine che resta stabile, 5’45”. 11.48 A guidare il gruppo sempre Danimarca e Belgio. 11.45 I nomi deglial comando: José Tito Hernandez (Colombia), Joel Levi Burbano (Ecuador), Pavel Kochetkov (Russia), Oskar Nisu (Estonia), Patrick Gamper (Austria), Rory Townsend (Irlanda), Kim Magnusson (Svezia) e Jambaljamts Sainbayar (Mongolia). 11.42 Iniziano ad intravedersi le maglie azzurre nella prima parte del gruppo. 11.39 Andatura ancora molto moderata per il plotone. 11.35 Il vantaggio della fuga va oltre i 5?. 11.31 230 chilometri all’arrivo. 11.28 Vantaggio che ora sale sui 4’30”. 11.25 Cambio di bici per Caleb Ewan ...

