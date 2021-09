LIVE Ciclismo, Mondiali 2021 in DIRETTA: otto uomini all’attacco, gruppo a 4’30” (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.31 230 chilometri all’arrivo. 11.28 Vantaggio che ora sale sui 4’30”. 11.25 Cambio di bici per Caleb Ewan (Australia) che riparte senza problemi. 11.23 Ad alternarsi con Declerq in testa al gruppo c’è il danese Bjerg. 11.21 240 chilometri all’arrivo. 11.18 Vantaggio dei fuggitivi che non supera i 4?. 11.15 Ad accompagnare il belga anche un uomo della Danimarca. 11.13 In testa al gruppo è arrivato già Tim Declerq, il belga potrà dettare il ritmo per più di 100 chilometri senza patemi. 11.10 Il plotone ha rallentato nettamente: margine che sale oltre i 2? 11.07 Gli attaccanti hanno oltre un minuto di vantaggio sul gruppo. 11.04 Gli otto all’attacco: José Tito Hernandez (Colombia), Joel Levi Burbano (Ecuador), ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.31 230 chilometri all’arrivo. 11.28 Vantaggio che ora sale sui”. 11.25 Cambio di bici per Caleb Ewan (Australia) che riparte senza problemi. 11.23 Ad alternarsi con Declerq in testa alc’è il danese Bjerg. 11.21 240 chilometri all’arrivo. 11.18 Vantaggio dei fuggitivi che non supera i 4?. 11.15 Ad accompagnare il belga anche un uomo della Danimarca. 11.13 In testa alè arrivato già Tim Declerq, il belga potrà dettare il ritmo per più di 100 chilometri senza patemi. 11.10 Il plotone ha rallentato nettamente: margine che sale oltre i 2? 11.07 Gli attaccanti hanno oltre un minuto di vantaggio sul. 11.04 Gli: José Tito Hernandez (Colombia), Joel Levi Burbano (Ecuador), ...

