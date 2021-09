LIVE Ciclismo, Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia rientra su Evenepoel, ma che errore tattico! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 Bagioli nelle prime posizioni. Anche il giovane azzurro era rimasto coinvolto in una caduta insieme a Trentin. 13.50 A questo punto un uomo come Giacomo Nizzolo può diventare molto importante per l’Italia. Il percorso non è così duro: se sta bene, il brianzolo potrebbe tenere sugli strappi e provare a supportare Colbrelli nel finale. 13.48 GRUPPO COMPATTO! Ripresi i fuggitivi della prima ora. 13.47 Si stacca anche Matteo Trentin, come previsto. Le Nazionali di Davide Cassani, in passato, ha dato delle lezioni di tattica: oggi non è stato così. 13.46 l’Italia ha speso tanto, troppo. Trentin ha tirato tantissimi km, nel finale non potrà essere un fattore. Ballerini si è staccato, anche Moscon ha dato il suo contributo. Colbrelli rischia di ritrovarsi isolato quando la corsa ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52 Bagioli nelle prime posizioni. Anche il giovane azzurro era rimasto coinvolto in una caduta insieme a Trentin. 13.50 A questo punto un uomo come Giacomo Nizzolo può diventare molto importante per. Il percorso non è così duro: se sta bene, il brianzolo potrebbe tenere sugli strappi e provare a supportare Colbrelli nel finale. 13.48 GRUPPO COMPATTO! Ripresi i fuggitivi della prima ora. 13.47 Si stacca anche Matteo Trentin, come previsto. Le Nazionali di Davide Cassani, in passato, ha dato delle lezioni di tattica: oggi non è stato così. 13.46ha speso tanto, troppo. Trentin ha tirato tantissimi km, nel finale non potrà essere un fattore. Ballerini si è staccato, anche Moscon ha dato il suo contributo. Colbrelli rischia di ritrovarsi isolato quando la corsa ...

Advertising

infoitsport : DIRETTA Mondiale ciclismo 2021, prova in linea uomini Elite: RISULTATO LIVE e aggiornamenti - infoitsport : LIVE Ciclismo, Mondiali 2021 in DIRETTA: Cosnefroy, Evenepoel e Cort Nielsen si muovono ai -175 - diegonanni76 : LIVE #DomenicaSport Dopo la prima ora di live dal mondiale di ciclismo (continua il live su @Eurosport_IT), ci sp… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali 2021 in DIRETTA: otto uomini all’attacco si entra nel circuito - #Ciclismo #Mondiali… - CaputoItalo : SNL SPORT NEWS AND LAW: Mondiali ciclismo live, prova in linea maschile El... -