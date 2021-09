LIVE Ciclismo, Mondiali 2021 in DIRETTA: iniziata la gara! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.55 Foratura anche per Nils Politt (Germania). 10.53 260 chilometri al traguardo. 10.52 Cambio ruota per Nelson OLIVEria (Portogallo). 10.50 Il gruppo non lascia andar via la fuga. Velocità già abbastanza alta. 10.48 A muoversi ora ovviamente le nazionali di secondo piano. 10.46 Ad accelerare in testa al plotone l’irlandese Dunbar. 10.44 Subito alcuni scatti in testa al gruppo. 10.42 SI PARTE! INIZIA IL MONDIALE! 10.38 Per fortuna meteo clemente con i corridori fino ad ora, occhio al vento. 10.35 Il plotone sta uscendo da Anversa. 10.32 Gli italiani in gara: 26 Andrea Bagioli, 27 Davide Ballerini, 28 Sonny Colbrelli, 29 Alessandro De Marchi, 30 Gianni Moscon, 31 Giacomo Nizzolo, 32 Matteo Trentin, 33 Diego Ulissi. 10.29 Nel frattempo la corsa è partita, siamo nel tratto di ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.55 Foratura anche per Nils Politt (Germania). 10.53 260 chilometri al traguardo. 10.52 Cambio ruota per Nelson Oria (Portogallo). 10.50 Il gruppo non lascia andar via la fuga. Velocità già abbastanza alta. 10.48 A muoversi ora ovviamente le nazionali di secondo piano. 10.46 Ad accelerare in testa al plotone l’irlandese Dunbar. 10.44 Subito alcuni scatti in testa al gruppo. 10.42 SI PARTE! INIZIA IL MONDIALE! 10.38 Per fortuna meteo clemente con i corridori fino ad ora, occhio al vento. 10.35 Il plotone sta uscendo da Anversa. 10.32 Gli italiani in gara: 26 Andrea Bagioli, 27 Davide Ballerini, 28 Sonny Colbrelli, 29 Alessandro De Marchi, 30 Gianni Moscon, 31 Giacomo Nizzolo, 32 Matteo Trentin, 33 Diego Ulissi. 10.29 Nel frattempo la corsa è partita, siamo nel tratto di ...

