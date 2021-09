LIVE Ciclismo, Mondiali 2021 in DIRETTA: Evenepoel attacca di nuovo, c’è anche Bagioli (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 Ora gli azzurri hanno inserito un corridore di valore come Bagioli, dunque toccherà agli altri tirare per andare a chiudere. 14.51 34? di vantaggio per gli attaccanti. Evenepoel e Tratnik erano già presenti nel tentativo di fuga andato in scena ai 150 km dall’arrivo, quando l’Italia si era fatta sorprendere. 14.48 All’attacco Bagioli (Italia), Evenepoel (Belgio), Cortina (Spagna), Madouas (Francia), Politt (Germania), Powless (Usa), Schmidt (Danimarca), Stannard (Australia), Tiller (Norvegia), Tratnik (Slovenia) e Van Baarle (Olanda). 14.47 Già 27? di vantaggio per il gruppetto Evenepoel. 14.46 Sono andati via in 11, tra cui Evenepoel, Bagioli, Cortina e Powless. La Gran ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.52 Ora gli azzurri hanno inserito un corridore di valore come, dunque toccherà agli altri tirare per andare a chiudere. 14.51 34? di vantaggio per glinti.e Tratnik erano già presenti nel tentativo di fuga andato in scena ai 150 km dall’arrivo, quando l’Italia si era fatta sorprendere. 14.48 All’attacco(Italia),(Belgio), Cortina (Spagna), Madouas (Francia), Politt (Germania), Powless (Usa), Schmidt (Danimarca), Stannard (Australia), Tiller (Norvegia), Tratnik (Slovenia) e Van Baarle (Olanda). 14.47 Già 27? di vantaggio per il gruppetto. 14.46 Sono andati via in 11, tra cui, Cortina e Powless. La Gran ...

