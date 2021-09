LIVE Ciclismo, Mondiali 2021 in DIRETTA: Cosnefroy, Evenepoel e Cort Nielsen si muovono ai -175 (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 Gruppo fermo dietro, il Belgio fa il muro. Il gruppo di Evenepoel, Asgreen e Roglic rischia di scappare via. 13.00 Asgreen mena sui muri. 12.59 E c’è De Clercq ora con Evenepoel. Nel gruppo di Remco ci sono tutte le nazionali principali tranne l’Italia. 12.58 Gli azzurri non rappresentati in questo gruppo ed Evenepoel dà delle trenate che rendono difficile, per quelli dietro, chiudere. 12.57 Anche Kasper Asgreen nel gruppo di Roglic che rientra su quello di Remco. Ma il plotone principale è subito dietro. 12.56 Bissegger e Tratnik rientrano sul terzetto di Evenepoel. Gruppo sfilacciato. Altri corridori sono vicini al plotoncino di Remco, c’è anche Roglic. 12.55 Bissegger prova a riportarsi sui primi con uno scatto. Attacca anche ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.01 Gruppo fermo dietro, il Belgio fa il muro. Il gruppo di, Asgreen e Roglic rischia di scappare via. 13.00 Asgreen mena sui muri. 12.59 E c’è De Clercq ora con. Nel gruppo di Remco ci sono tutte le nazionali principali tranne l’Italia. 12.58 Gli azzurri non rappresentati in questo gruppo eddà delle trenate che rendono difficile, per quelli dietro, chiudere. 12.57 Anche Kasper Asgreen nel gruppo di Roglic che rientra su quello di Remco. Ma il plotone principale è subito dietro. 12.56 Bissegger e Tratnik rientrano sul terzetto di. Gruppo sfilacciato. Altri corridori sono vicini al plotoncino di Remco, c’è anche Roglic. 12.55 Bissegger prova a riportarsi sui primi con uno scatto. Attacca anche ...

Advertising

diegonanni76 : LIVE #DomenicaSport Dopo la prima ora di live dal mondiale di ciclismo (continua il live su @Eurosport_IT), ci sp… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali 2021 in DIRETTA: otto uomini all’attacco si entra nel circuito - #Ciclismo #Mondiali… - CaputoItalo : SNL SPORT NEWS AND LAW: Mondiali ciclismo live, prova in linea maschile El... - stefanociola4 : Corsa in linea - Uomini live - 26 settembre 2021 - Eurosport - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga… -