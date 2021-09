LIVE Ciclismo, Mondiali 2021 in DIRETTA: Alaphilippe domina, flop Belgio, 10° Colbrelli (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Ciclismo: TRIONFA L’ITALIA CON 3 ORI! LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Alaphilippe 16.55 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo da OA Sport. 16.54 L’Italia non era favorita, il vero sconfitto è il Belgio. Van Aert completamente evaporato quando la corsa è entrata nel vivo. Evenepoel è stato usato davvero male con una serie di attacchi a troppa distanza dall’arrivo. 16.53 L’arrivo in solitaria di Alaphilippe. ?????? ?????????? @alafpolak1 #Flanders2021 pic.twitter.com/3Rgzkxjveg — UCI (@UCI cycling) September 26, 2021 16.50 Il Mondiale dell’italia è stato compromesso all’inizio. Prima la caduta di Trentin e Ballerini, poi il ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI: TRIONFA L’ITALIA CON 3 ORI! LA CRONACA DELLA VITTORIA DI16.55 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo da OA Sport. 16.54 L’Italia non era favorita, il vero sconfitto è il. Van Aert completamente evaporato quando la corsa è entrata nel vivo. Evenepoel è stato usato davvero male con una serie di attacchi a troppa distanza dall’arrivo. 16.53 L’arrivo in solitaria di. ?????? ?????????? @alafpolak1 #Flanderspic.twitter.com/3Rgzkxjveg — UCI (@UCI cycling) September 26,16.50 Il Mondiale dell’italia è stato compromesso all’inizio. Prima la caduta di Trentin e Ballerini, poi il ...

