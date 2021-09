LIVE Basket – Trento-Virtus Bologna, Serie A1 2021/2022 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 26 settembre 2021) La DIRETTA testuale di Dolomiti Energia Trentino-Virtus Segafredo Bologna, sfida valida per la prima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Comincia in trasferta il campionato della formazione di Scariolo, detentrice del titolo e vincitrice della recente Supercoppa. Da canto loro, i padroni di casa cercheranno di sfruttare anche la spinta del pubblico per tentare il colpaccio. L’appuntamento con la palla a due è fissato per le ore 20:45 di domenica 26 settembre, con Sportface che vi terrà compagnia con continui aggiornamenti su quanto succede sul parquet della BLM Group Arena. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Latestuale di Dolomiti Energia Trentino-Segafredo, sfida valida per la prima giornata dellaA1di. Comincia in trasferta il campionato della formazione di Scariolo, detentrice del titolo e vincitrice della recente Supercoppa. Da canto loro, i padroni di casa cercheranno di sfruttare anche la spinta del pubblico per tentare il colpaccio. L’appuntamento con la palla a due è fissato per le ore 20:45 di domenica 26 settembre, con Sportface che vi terrà compagnia con continui aggiornamenti su quanto succede sul parquet della BLM Group Arena. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ...

Advertising

Telefriuli1 : BUONA DOMENICA con #Telefriuli ! La programmazione di oggi ???? - infoitsport : LIVE Napoli-Olimpia Milano 63-73, Serie A basket in DIRETTA: prima vittoria stagionale per la squadra di Ettore Mes… - ReErthu : Buongiorno buongiorno notizie della prima mattina Napoli battuta 63 a 73 down Olimpia Milano che sembrava un gigant… - infoitsport : LIVE Basket – NAPOLI-Olimpia Milano 54-71, Serie A1 2021/2022 RISULTATO IN DIRETTA - infoitsport : LIVE Napoli-Olimpia Milano 59-71, Serie A basket in DIRETTA: l'Armani ipoteca la prima vittoria -