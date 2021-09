LIVE Basket – Tortona-Treviso 35-40, Serie A1 2021/2022 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 26 settembre 2021) La DIRETTA testuale di Bertram Derthona Tortona-Nutribullet Treviso Basket, sfida valida per la prima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Una sfida tra due squadre che sono partite molto bene nelle prime uscite stagionali, e che vorranno chiaramente ripetersi alla prima stagionale in campionato. L’inizio della partita è fissato per le ore 19:00 di domenica 26 settembre, con Sportface che vi terrà aggiornati su quanto accade sul parquet del PalaFerraris. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA DIRETTA Tortona-Treviso 35-40 ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Latestuale di Bertram Derthona-Nutribullet, sfida valida per la prima giornata dellaA1di. Una sfida tra due squadre che sono partite molto bene nelle prime uscite stagionali, e che vorranno chiaramente ripetersi alla prima stagionale in campionato. L’inizio della partita è fissato per le ore 19:00 di domenica 26 settembre, con Sportface che vi terrà aggiornati su quanto accade sul parquet del PalaFerraris. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA35-40 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Basket – Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 49-56 Serie A1 2021-2022 RISULTATO IN DIRETTA - #Basket #Fortitudo… - DanilaRicci2 : ?? LIVE: sul nostro canale YouTube, segui ROBUR BASKET OSIMO ?? - zazoomblog : LIVE Basket – Sassari-Pesaro 50-53 Serie A1 2021-2022 RISULTATO IN DIRETTA - #Basket #Sassari-Pesaro #50-53 #Serie - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 46-46 Serie A basket in DIRETTA: botta e risposta tra le due squadre parità perfetta! -… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 36-38 Serie A basket in DIRETTA: Vuelle avanti match in equilibrio con break e contro-br… -