L' Italia vince Motocross delle Nazioni | Copioli “Risultato storico”

ROMA (ITALPRESS) – L'Italia conquista a Mantova uno storico successo al Trofeo delle Nazioni di Motocross. Seguiti dal Presidente FMI Giovanni Copioli e guidati dal Commissario Tecnico Thomas Traversini, Antonio Cairoli, Alessandro Lupino e Mattia Guadagnini sono stati capaci di compiere un'incredibile impresa. Per la terza volta nella storia dopo le vittorie del 1999 e del 2002, l'Italia scrive il suo nome nell'albo d'oro della competizione. Questo successo rappresenta un altro grande Risultato dell'Italia dopo la vittoria del Trofeo e del Trofeo Junior alla Sei Giorni di Enduro, del Campionato del Mondo Motocross Junior, a cui si aggiungono il secondo posto al Supermoto delle Nazioni

