L’Italia vince il Motocross delle Nazioni. Cairoli, Guadagnini, Lupino: “Gioia incredibile”. Le dichiarazioni degli azzurri (Di domenica 26 settembre 2021) L’Italia ha vinto il Motocross delle Nazioni 2021. Gli azzurri si sono imposto sulla sabbia dura del circuito di Mantova intitolato a Tazio Nuvolari, conquistando la prestigiosa competizione a squadre per la terza volta nella storia. A 19 anni di distanza dall’ultimo sigillo, il Bel Paese torna a imporsi e per di più lo fa in casa, al termine di una domenica da tregenda a causa del maltempo. Tony Cairoli, Mattia Guadagnini e Alessandro Lupino si sono regalati una meritatissima apoteosi, imponendosi con un solo punto di vantaggio sull’Olanda. Di seguito le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato attraverso i canali della Federmoto. Antonio Cairoli: “Dopo la caduta della Sardegna sapevo che il ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021)ha vinto il2021. Glisi sono imposto sulla sabbia dura del circuito di Mantova intitolato a Tazio Nuvolari, conquistando la prestigiosa competizione a squadre per la terza volta nella storia. A 19 anni di distanza dall’ultimo sigillo, il Bel Paese torna a imporsi e per di più lo fa in casa, al termine di una domenica da tregenda a causa del maltempo. Tony, Mattiae Alessandrosi sono regalati una meritatissima apoteosi, imponendosi con un solo punto di vantaggio sull’Olanda. Di seguito leche glihanno rilasciato attraverso i canali della Federmoto. Antonio: “Dopo la caduta della Sardegna sapevo che il ...

