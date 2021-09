“L’Italia deve ripensare la sua strategia di sicurezza sulla sponda sud del Mediterraneo” Parla l’ammiraglio De Felice

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set – “, uscita malconcia dall’Afghanistan,la suadisud dele soprattutto nei confronti della Libia“: parola del(ris) Nicola De. “Continuano imperturbate le scorrerie delle navi Ong norvegesi Geo Barents e Ocean Viking – nuovi barbari del XXI secolo – di fronte alle coste libiche”. Navi, ci spiega, “alla ricerca di clandestini che pagano il pizzo ai trafficanti di esseri umani per essere trasportati sottobordo alle navi taxi e quindi in Sicilia, frontiera meridionale dele dell’Europa“. E’ questo il quadro, secondo De, da sempre in lotta ...