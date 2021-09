L’incidente di Vinales ci obbliga ad accettare l’inaccettabile (Di domenica 26 settembre 2021) L’incidente che ci ha portato via Dean Berta Vinales assomiglia nella dinamica a quello che è costato la vita a Jason Dupasquier, al Mugello. E allo stesso modo, Hugo Millan ha perso la vita nella European Talent Cup. 14, 15 e 19 anni: queste erano le loro età, da più piccolo (Millan) al più grande (Dupasquier). E questo fa rabbia. Sono troppo giovani per un destino così infausto, pensano tutti, e in un certo senso hanno ragione. Ma bisogna capire che certe situazioni, per quanto siano dolorose, vanno accettate e basta. E non si può porvi rimedio. Jason Dupasquier non ce l’ha fatta Incidente Vinales: perché dobbiamo accettarlo? Innanzitutto, dobbiamo accettarlo perché c’è stato. È un po’ banale, me ne rendo conto, ma è così. La parola che dobbiamo imparare a tal proposito è: fatalità. Gli incidenti che sono costati cari ai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 settembre 2021)che ci ha portato via Dean Bertaassomiglia nella dinamica a quello che è costato la vita a Jason Dupasquier, al Mugello. E allo stesso modo, Hugo Millan ha perso la vita nella European Talent Cup. 14, 15 e 19 anni: queste erano le loro età, da più piccolo (Millan) al più grande (Dupasquier). E questo fa rabbia. Sono troppo giovani per un destino così infausto, pensano tutti, e in un certo senso hanno ragione. Ma bisogna capire che certe situazioni, per quanto siano dolorose, vanno accettate e basta. E non si può porvi rimedio. Jason Dupasquier non ce l’ha fatta Incidente: perché dobbiamo accettarlo? Innanzitutto, dobbiamo accettarlo perché c’è stato. È un po’ banale, me ne rendo conto, ma è così. La parola che dobbiamo imparare a tal proposito è: fatalità. Gli incidenti che sono costati cari ai ...

Advertising

fanpage : Dean Berta Vinales non ce l'ha fatta, aveva solo 15 anni. Ciao, campione - olicity87 : RT @flemmaxo16: non avevo mai visto l'incidente mortale di hugo millan, non volevo nemmeno vederlo in realtà, ma i geni del tg1 hanno decis… - big_chiara : RT @flemmaxo16: non avevo mai visto l'incidente mortale di hugo millan, non volevo nemmeno vederlo in realtà, ma i geni del tg1 hanno decis… - SkySportMotoGP : La Superbike riparte dopo lo stop di ieri per l'incidente di Dean Berta Vinales Tutto pronto per Gara 1, con Razgat… - ilpodsport : #Moto Dean Berta Vinales è morto dopo l'incidente a Jerez: aveva 15 anni #ilpodsport -