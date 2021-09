Ligue1: il Psg supera il Montpellier 2-0, pari Lione (Di domenica 26 settembre 2021) Il paris Saint-Germain resta a punteggio pieno in campionato battendo 2-0 il Montpellier nella gara valida per l’ottava giornata di Ligue1. Gueye sblocca il risultato al 14? del primo tempo, Draxler raddoppia al 43? della ripresa. La squadra di Pochettino sale così a 24 punti, a +10 sul Marsiglia secondo (ma con due partite in meno). Nell’altra gara serale, finisce 1-1 la partita tra Olympique Lione e Lorient: reti di Lauriente al 20? del primo tempo e di Ekambi al 6? della ripresa. Leggi su footdata (Di domenica 26 settembre 2021) Ils Saint-Germain resta a punteggio pieno in campionato battendo 2-0 ilnella gara valida per l’ottava giornata di. Gueye sblocca il risultato al 14? del primo tempo, Draxler raddoppia al 43? della ripresa. La squadra di Pochettino sale così a 24 punti, a +10 sul Marsiglia secondo (ma con due partite in meno). Nell’altra gara serale, finisce 1-1 la partita tra Olympiquee Lorient: reti di Lauriente al 20? del primo tempo e di Ekambi al 6? della ripresa.

