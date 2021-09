Liga: vola la Real Sociedad, successi per Rayo e Betis (Di domenica 26 settembre 2021) SAN SEBASTIAN (Spagna) - Super inizio di Liga per la Real Sociedad che infila un altro successo prendendosi il secondo posto in solitaria alle spalle del Real Madrid. I baschi battono di misure per 1 -... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 settembre 2021) SAN SEBASTIAN (Spagna) - Super inizio diper lache infila un altro successo prendendosi il secondo posto in solitaria alle spalle delMadrid. I baschi battono di misure per 1 -...

Liga 2021/2022: il Real ne fa sei al Maiorca, arriva il primo successo del Villareal Nella sesta giornata della Liga 2021/2022 vola il Real Madrid . I blancos sconfiggono con un sonoro 6 - 1 il Maiorca e si prendono con 16 punti la testa della classifica. I mattatori della sfida del Bernabeu sono Karim Benzema (...

Liga: vola la Real Sociedad, successi per Rayo e Betis Corriere dello Sport.it Liga: il Rayo Vallecano batte il Cadice, Sociedad di misura sull’Elche Liga, 7° giornata: il Rayo Vallecano batte 3-1 il Cadice ed è quinto, Real Sociedad 1-0 all'Elche e secondo posto. Nei primi due anticipi serali della 7° giornata di Liga, il Rayo Vallecano supera 3-1 ...

Liga, Atletico Madrid sconfitto di misura dall'Alaves: il racconto della sfida Sabato l'Atleti ha perso la prima partita della stagione all'Alavés. I padroni di casa hanno segnato al quinto minuto e sono rimasti in vantaggio nonostante le nostre ...

