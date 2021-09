Liga, il Barça stende il Levante 3-0: firme di Depay, De Jong e Ansu Fati. E Koeman respira (Di domenica 26 settembre 2021) Torna a vincere il Barcellona in Liga dopo i due pareggi contro Granada e Cadice. Può respirare Ronald Koeman (il tecnico olandese ha visto la gara dalla tribuna perché squalificato), il 3-0 al Levante porta le firme di Depay al 6? su rigore e di De Jong al 14?. Ansu Fati cala il tris al 90+1?, facendo sorridere i tifosi blaugrana al suo ritorno in campo dopo tre mesi. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) Torna a vincere il Barcellona indopo i due pareggi contro Granada e Cadice. Puòre Ronald(il tecnico olandese ha visto la gara dalla tribuna perché squalificato), il 3-0 alporta ledial 6? su rigore e di Deal 14?.cala il tris al 90+1?, facendo sorridere i tifosi blaugrana al suo ritorno in campo dopo tre mesi. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

