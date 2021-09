L'ex ct del volley e la giocatrice di Kabul: "Mi ha scritto: aiutami. L'ho portata in Italia" (Di lunedì 27 settembre 2021) Intervista a Mauro Berruto: così l'ho salvata. Una sua compagna di squadra è stata uccisa dai talebani. Lei si è nascosta per più di venti giorni Leggi su repubblica (Di lunedì 27 settembre 2021) Intervista a Mauro Berruto: così l'ho salvata. Una sua compagna di squadra è stata uccisa dai talebani. Lei si è nascosta per più di venti giorni

Advertising

giusmo1 : L'ex ct del #volley e la giocatrice di Kabul: 'Mi ha scritto: aiutami. L'ho portata in Italia'… - GiuseppeConteIT : Complimenti ai nostri ragazzi del #volley che hanno battuto la Slovenia conquistando il titolo di campioni d’Europa… - sportmediaset : +++L’Italia del volley è in finale agli europei!+++ #SportMediaset #italiaserbia - repubblica : RT @eziomauro: L'ex ct del volley e la giocatrice di Kabul: 'Mi ha scritto: aiutami. L'ho portata in Italia' - lavocedialba : Volley Femminile: la Lpm Bam Mondovì vince la categoria senior del 1° Trofeo 'Città di Bra e Cherasco' -