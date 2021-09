Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Russia: è il primo pilota ad averne vinti 100 (Di domenica 26 settembre 2021) Lewis Hamilton, pilota britannico della Mercedes, ha vinto il Gran Premio di Russia, il centesimo da quando corre in Formula 1: è il primo a ottenere questo risultato. Al termine di una gara che è stata parecchio vivacizzata dalla pioggia, Leggi su ilpost (Di domenica 26 settembre 2021)britannico della Mercedes, haildi, il centesimo da quando corre in1: è ila ottenere questo risultato. Al termine di una gara che è stata parecchio vivacizzata dalla pioggia,

SkySportF1 : ? LEWIS HAMILTON LEGGENDA, 100 VITTORIE ?? INCREDIBILE rimonta di Max, podio Ferrari I RISULTATI ?… - Ilariahhhhh : RT @GiGiglio99: HAHAHHHA, FORZA LANDO, ANDIAMO A PRENDERCI LA PRIMA VITTORIA, LANDO THE GAMER, STASERA LIVE SU TWITCH PER FESTEGGIARE LA VI… - devrijwis : “Lewis Hamilton, leggenda” ASCOLTATE BENE E RICORDATEVELO TUTTI I GIORNI - im_jordanv : WOW, CHE GARA! 100 VITTORIE DI SIR LEWIS HAMILTON! ???? Il pilota britannico è la storia, vince il GP di Russia con… - tvdellosport : ?? LEWIS HAMILTON VINCE IL GP DI SOCHI ?? Il pilota britannico trionfa in #Russia e raggiunge le 100 vittorie in ca… -