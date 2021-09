Lewandowski | «Molti marcatori lasciano da parte la poesia perché ormai se segni poco dicono che non sei buono»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 26 settembre 2021) El Pais intervista Robert. Nel Bayern tutti aiutano tutti. Come si adatta una punta a questa filosofia? «Ho sempre voluto essere un giocatore capace di fare tutto. Difendere, giocare di sinistro, di destro, con la testa, tenere palla, correre verso gli spazi… È importante essere flessibili per adattarsi a tutte le tattiche e i sistemi. Essere coinvolti in ogni circostanza del gioco fa bene al mio corpo e alla mia testa». Qual è la prima regola che un nove deve seguire? «Gli attaccanti passano il 70% del tempo con la porta alle spalle. Il 30% che passiamo davanti alla porta è più facile. Eccoè importante per me sentirmi mentalmente e fisicamente più forte del mio avversario e perfezionare tutte le tecniche che mi aiutano a guadagnare più spazio nella mia lotta con le difese, e quindi godere meglio di quel 30% del gioco di fronte ...