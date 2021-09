L'Europa vuole che tutti gli smartphone abbiano lo stesso caricatore (sì, anche gli iPhone) (Di domenica 26 settembre 2021) La Commissione Europea ha annunciato l'intenzione di obbligare i produttori di smartphone e altri dispositivi elettronici a rendere la porta Usb-c una sorta di caricatore universale. Un anno dopo l’avvio della pratica per cercare di ridurre i rifiuti elettronici, il braccio esecutivo dell’Unione Europea ha deciso di proseguire nel proprio intento, puntando ad avere in pochi anni un mercato rappresentato soltanto da dispositivi ricaricabili con questa tipologia di cavo. Che tu abbia uno smartphone Android, un iPad, una fotocamera o una console per i videogiochi, non dovrai più impazzire tra adattatori o cavi da portare con te: saprai già che il cavetto USB-C basterà e avanzerà per tutti i tuoi device. I produttori saranno inoltre costretti a rendere interoperabili i loro standard di ricarica rapida e a fornire ... Leggi su gqitalia (Di domenica 26 settembre 2021) La Commissione Europea ha annunciato l'intenzione di obbligare i produttori die altri dispositivi elettronici a rendere la porta Usb-c una sorta diuniversale. Un anno dopo l’avvio della pratica per cercare di ridurre i rifiuti elettronici, il braccio esecutivo dell’Unione Europea ha deciso di proseguire nel proprio intento, puntando ad avere in pochi anni un mercato rappresentato soltanto da dispositivi ricaricabili con questa tipologia di cavo. Che tu abbia unoAndroid, un iPad, una fotocamera o una console per i videogiochi, non dovrai più impazzire tra adattatori o cavi da portare con te: saprai già che il cavetto USB-C basterà e avanzerà peri tuoi device. I produttori saranno inoltre costretti a rendere interoperabili i loro standard di ricarica rapida e a fornire ...

