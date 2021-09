Lettera aperta di Alfredo Nazzaro: “Nel 2016 sostenni Mastella, questa volta no. Ecco perchè mi ha deluso” (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiCon una Lettera aperta, Alfredo Nazzaro – medico e politico, liberale e coordinatore nel Sannio delle ultime due campagne elettorali del governatore Vincenzo De Luca – spiega i motivi che lo hanno spinto a non rinnovare a Clemente Mastella il sostegno che invece gli diede alle elezioni del 2016. Scrive Nazzaro: “Allora, caro Mastella, vedo che continui ad avere grande difficoltà a connetterti con la realtà e stabilire un legame concreto con la città. Io sono stato, come ben ricorderai e come ricordano molti beneventani, uno di quelli che, nel 2016, ti ha votato e sostenuto convintamente, anche perché ritenevo il tuo antagonista inadatto a ricoprire il ruolo di sindaco. Trovarmelo a tuo sostegno, in queste ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiCon una– medico e politico, liberale e coordinatore nel Sannio delle ultime due campagne elettorali del governatore Vincenzo De Luca – spiega i motivi che lo hanno spinto a non rinnovare a Clementeil sostegno che invece gli diede alle elezioni del. Scrive: “Allora, caro, vedo che continui ad avere grande difficoltà a connetterti con la realtà e stabilire un legame concreto con la città. Io sono stato, come ben ricorderai e come ricordano molti beneventani, uno di quelli che, nel, ti ha votato e sostenuto convintamente, anche perché ritenevo il tuo antagonista inadatto a ricoprire il ruolo di sindaco. Trovarmelo a tuo sostegno, in queste ...

