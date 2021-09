Lega, Salvini si presenta a Roma portandosi di nuovo Durigon sul palco. E l’ex sottosegretario riparla del parco Mussolini: “Non sono fascista” (Di domenica 26 settembre 2021) Sul palco del comizio di Matteo Salvini a Tor Bella Monaca a Roma a sostegno del candidato di centrodestra Michetti, è salito anche l’ex sottosegretario leghista Claudio Durigon, protagonista nei mesi scorsi di un fuorionda diffuso da Fanpage in cui, a proposito dei 49 milioni, sosteneva che “il generale che indaga lo abbiamo messo noi”. E poi, ad agosto, di nuovo al centro delle cronache per la proposta (sempre durante un comizio con Salvini) di intitolare il parco Falcone-Borsellino di Latina al fratello di Mussolini. Polemica che dopo la petizione lanciata dal Fatto Quotidiano, che ha raccolto oltre 162mila firme, e dopo le prese di distanza di una parte della Lega, lo ha portato alle dimissioni dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Suldel comizio di Matteoa Tor Bella Monaca aa sostegno del candidato di centrodestra Michetti, è salito ancheleghista Claudio, protagonista nei mesi scorsi di un fuorionda diffuso da Fanpage in cui, a proposito dei 49 milioni, sosteneva che “il generale che indaga lo abbiamo messo noi”. E poi, ad agosto, dial centro delle cronache per la proposta (sempre durante un comizio con) di intitolare ilFalcone-Borsellino di Latina al fratello di. Polemica che dopo la petizione lanciata dal Fatto Quotidiano, che ha raccolto oltre 162mila firme, e dopo le prese di distanza di una parte della, lo ha portato alle dimissioni dal ...

ItaliaViva : Sulla lega e i 49 milioni, sui decreti Salvini, Conte riesce a dire tutto e il contrario di tutto. @matteorenzi - Mov5Stelle : C’è grossa confusione in casa Lega. Alle giravolte di Matteo Salvini siamo ormai abituati, ma questa volta l’incoer… - fattoquotidiano : Di vittime, politicamente, ne hanno già mietute due. Entrambe eccellenti. Prima Claudio Durigon e adesso Luca Moris… - DanielaGrancini : RT @gianni_rassu: Il Presidente Regione Sardegna, con l’endorsement all’indipendentista Catalano Puigdemont e con la spinta interessata del… - Giorgio_SSL : Andate da Salvini a chiedere perché i ministri Lega non si oppongono a nulla in CdM e perché in aula votano tutte l… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Salvini Elezioni Roma. Calenda incrocia Salvini a Porta Portese. 'Prenderò i vostri voti' 'Cattivissimi', dice ironicamente Calenda salutando con il pugno Salvini. Il leader leghista ... 'Ci devi dare una mano dopo', dice rivolgendosi a Calenda un candidato in lista con la Lega a Roma. Il ...

Renzi ha convocato Repubblica per annunciare il programma autunno/inverno 2021 - 2022 ... colui che tutti indicano come vero capo della Lega: Dicono che sia sempre più vicino a Salvini. Cosa c`è di vero? "Nulla. Mai stato così lontano da Salvini. La sua posizione sul Green Pass - molto ...

Lega, Salvini si presenta a Roma portandosi di nuovo Durigon sul palco Il Fatto Quotidiano La tela di Giorgetti: Lega di nuovo padana per recuperare voti Ma il Nord è il Nord, e al Nord abbiamo il cuore del nostro movimento, il nostro passato e il nostro futuro». Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati I leg ...

Salvini lancia la candidatura di Nino Minardo a presidente della Regione Matteo Salvini lancia la corsa del segretario regionale della Lega Nino Minardo come candidato governatore in Sicilia: “Minardo e’ giovane, con esperienza e ha consolidato rapporti di stima che lo fan ...

