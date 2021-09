Le ultimissime sulle probabili formazioni di Venezia-Torino

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 26 settembre 2021) La sesta giornata di Serie A si chiude con la gara del Monday Night tra. I lagunari sono in difficoltà e alla ricerca di punti importanti, ilarriva da un buon periodo, ma con tanti infortuni e assenze. Paolo Zanetti avrà finalmente a disposizione con ill’anglo-gallese Ampadu, risolti i problemi burocratici, ha recuperato anche Fiordilino, fermo negli ultimi 10 giorni per una sublussazione alla spalla sinistra. Schnegg potrebbe far rifiatare Molinaro, ex come Zanetti e Aramu, cambio a centrocampo tra Crnigoj e Peretz anche se Zanetti potrebbe schierare a sorpresa Fiordilino, in attacco ritorna Henry dal primo minuto. In casaemergenza per Juric: affaticamento muscolare per Pjaca. Nel tandem dietro Sanabria al suo posto ci sarà Brekalo, che farà coppia con Linetty. ...