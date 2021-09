Le persone a pezzi e le disumanità legalizzate (Di domenica 26 settembre 2021) Lo sforzo a far comprendere che è disumano e quindi urgente integrare i servizi per i più fragili è datato ed è notevole. Altrettanto datato e assordante è il silenzio delle pubbliche Istituzioni, che non riescono a interiorizzare nei servizi il concetto di salute globale. Più volte ho rappresentato come la persona affetta da una malattia o oggetto di una qualunque fragilità, è una (indi non può essere oggetto di prese in carico separate). A fronte di questa unicità a cui corrisponde la conseguente e necessaria riflessione che quella persona è normalmente coinvolta in più problematiche che la affliggono, la risposta dello Stato e della società in generale è invece circoscritta e semplificata, scansando financo l’ovvietà delle situazioni più semplici, ove anche la più banale patologia coinvolge almeno lo stato emozionale del paziente e quindi richiede una presa in carico ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 settembre 2021) Lo sforzo a far comprendere che è disumano e quindi urgente integrare i servizi per i più fragili è datato ed è notevole. Altrettanto datato e assordante è il silenzio delle pubbliche Istituzioni, che non riescono a interiorizzare nei servizi il concetto di salute globale. Più volte ho rappresentato come la persona affetta da una malattia o oggetto di una qualunque fragilità, è una (indi non può essere oggetto di prese in carico separate). A fronte di questa unicità a cui corrisponde la conseguente e necessaria riflessione che quella persona è normalmente coinvolta in più problematiche che la affliggono, la risposta dello Stato e della società in generale è invece circoscritta e semplificata, scansando financo l’ovvietà delle situazioni più semplici, ove anche la più banale patologia coinvolge almeno lo stato emozionale del paziente e quindi richiede una presa in carico ...

Advertising

HuffPostItalia : Le persone a pezzi e le disumanità legalizzate - GiulianoV12 : @Efisio31251859 @ChanceGardiner @markorusso69 Poi ce n'è un altro di salumi e formaggi, sul banco ci sono 8 persone… - clownsinasce : Voglio che la mi futura casa si piena di pezzi di storia Ricordi di persone perse Voglio questo - ranacessa : @piucheperfetto Ma questi sono pezzi di merda non persone transessuali - MazzaGiacinto : Le persone sono come i puzzle, impieghi un sacco di tempo per mettere insieme i pezzi ed avere il quadro completo,… -

Ultime Notizie dalla rete : persone pezzi Grazie a nome di Claudio Traina Questa sentenza è stata fatta sicuramente anche per salvare dei pezzi da novanta, come Dell'Utri ... Ma non è reato, no, questa è ormai la giustizia nel nostro paese, solo le persone buone e coraggiose ...

Nine Perfect Strangers: la recensione degli ultimi due episodi ... traumi, insicurezze e tante altre cose che milioni di persone in tutto il mondo cercando di ... I singoli pezzi sono buoni, con alcune interpretazioni meravigliose, una premessa interessante e una ...

Le persone a pezzi e le disumanità legalizzate L'HuffPost Le persone a pezzi e le disumanità legalizzate Lo sforzo a far comprendere che è disumano e quindi urgente integrare i servizi per i più fragili è datato ed è notevole. Altrettanto datato e assordante è il ...

Benzina, il prezzo schizza a 1,63 euro. Ecco la mappa per risparmiare a Padova e provincia Ieri era in via Plebiscito il distributore più economico, il più costoso l’Eni di via Canaletta che raggiunge 1,689 euro al litro ...

Questa sentenza è stata fatta sicuramente anche per salvare deida novanta, come Dell'Utri ... Ma non è reato, no, questa è ormai la giustizia nel nostro paese, solo lebuone e coraggiose ...... traumi, insicurezze e tante altre cose che milioni diin tutto il mondo cercando di ... I singolisono buoni, con alcune interpretazioni meravigliose, una premessa interessante e una ...Lo sforzo a far comprendere che è disumano e quindi urgente integrare i servizi per i più fragili è datato ed è notevole. Altrettanto datato e assordante è il ...Ieri era in via Plebiscito il distributore più economico, il più costoso l’Eni di via Canaletta che raggiunge 1,689 euro al litro ...