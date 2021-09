Le notizie di scienza della settimana

Advertising

lillydessi : Nella Via Lattea molecole chiave per la vita sulla Terra - Scienza & Tecnica - Agenzia ANSA - LouisGermainde : Intelligenza artificiale: al Museo della Scienza un laboratorio mostra come sarà la vita nel 2030 -

Ultime Notizie dalla rete : notizie scienza

Internazionale

... in settimana, un'iniziativa parlamentare bollata frettolosamente come 'bavaglio alla' e ... Tutto ciò 'al fine di evitare di diffondereo informazioni lesive per il Sistema sanitario ...Il progetto, che coinvolge anche la vicina Todi, è stato ammesso a finanziamento dalla Regione e riguarda labotanica e farmaceutica, in particolare il ruolo dell'"hortus conclusus" e del "...(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 26 SET - Sara' annunciato giovedì 7 ottobre alle 13.00 il vincitore del Premio Nobel per la Letteratura 2021. E dopo le restrizioni del 2020 per la pandemia da Cov ...Due gemelle giapponesi hanno ricevuto il titolo di 'gemelli più vecchi del mondo' dal prestigioso Guinness World Records, per il loro incredibile primato.