“Le ferite non si chiudono”. Piero Chiambretti, il dramma segreto: ne parla per la prima volta. “Non so se sia ancora vivo” (Di domenica 26 settembre 2021) Piero Chiambretti è sicuramente uno dei personaggi più irreverenti ed originali del panorama televisivo italiano. I suoi programmi, le sue battute, tutto il suo stile sono dissacranti. Il comico, attore, autore e regista ha raggiunto il successo nel lontano 1987 con la rubrica “Divano in piazza” nel programma “Va pensiero”. Tra i suoi numerosi programmi ricordiamo Telegiornale Zero, Leoni d’oro, L’inviato speciale – L’uomo giusto al momento sbagliato e Markette. Di lui si sa molto, ma il conduttore ha fatto alcune importanti rivelazioni sulla sua vita privata. Confessioni molto intime che Piero ha rilasciato nel corso di un’intervista a Silvia Toffanin durante Verissimo. Più volte Chiambretti ha ricordato l’importanza della figura di sua mamma con la quale ha un rapporto speciale. Ebbene c’è un motivo molto doloroso ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 settembre 2021)è sicuramente uno dei personaggi più irreverenti ed originali del panorama televisivo italiano. I suoi programmi, le sue battute, tutto il suo stile sono dissacranti. Il comico, attore, autore e regista ha raggiunto il successo nel lontano 1987 con la rubrica “Divano in piazza” nel programma “Va pensiero”. Tra i suoi numerosi programmi ricordiamo Telegiornale Zero, Leoni d’oro, L’inviato speciale – L’uomo giusto al momento sbagliato e Markette. Di lui si sa molto, ma il conduttore ha fatto alcune importanti rivelazioni sulla sua vita privata. Confessioni molto intime cheha rilasciato nel corso di un’intervista a Silvia Toffanin durante Verissimo. Più volteha ricordato l’importanza della figura di sua mamma con la quale ha un rapporto speciale. Ebbene c’è un motivo molto doloroso ...

Advertising

MSF_ITALIA : Aggiornamento #GeoBarents Il nostro team a bordo ha terminato il soccorso di altre 54 persone (incluse 6 donne, 21… - ddrewstarkeyy : non ci sono parole per descrivere quanto sta succedendo a dayane. dovete vergognarvi, arrivare al punto in cui non… - lumachina58 : RT @ferrandomau: SBRANATO VIVO: non è la prima volta, e non sarà l'ultima se non passerà il #referendumcaccia, che i cacciatori fanno sbra… - ArmandaGelsomin : RT @___MariaV___: Buona domenica ???? 'Le persone sensibili hanno la capacità di farsi male da sole. Tu non puoi fare altro che accarezzargli… - DanyDegli : RT @___MariaV___: Buona domenica ???? 'Le persone sensibili hanno la capacità di farsi male da sole. Tu non puoi fare altro che accarezzargli… -