Le Elezioni Amministrative con vista sul Quirinale (Di domenica 26 settembre 2021) Mai come stavolta le Elezioni Amministrative avranno un sapore politico. Quale sarà l'effetto Draghi sullo stato di salute dei partiti che lo sostengono? Come usciranno Enrico Letta e Giuseppe Conte dal primo test elettorale? Quale sarà il verdetto per le forze di centrodestra, divise a livello nazionale sul sostegno all'esecutivo? E in definitiva: come verranno aggiornati i rapporti di forza in vista dell'appuntamento del Quirinale? La partita si gioca domenica 3 e lunedì 4 ottobre, e cominciamo col dire che dei 6 comuni capoluogo in cui si vota per il sindaco (Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste) solo una è oggi amministrata dal centrodestra. Le altre sono a guida Pd o Cinque Stelle. Dunque, almeno sulla carta, il centrodestra avrebbe tutto da guadagnare da questo primo turno elettorale. Il secondo punto ...

