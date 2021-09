Lazio, Sarri: 'Che soddisfazione! Qui vivo un grande momento, cresciamo' (Di domenica 26 settembre 2021) ROMA - Debutto nel derby e subito vittoria. Sorride, Maurizio Sarri. La sua Lazio ha battuto la Roma per 3 - 2 e il tecnico biancoceleste si gode soprattutto la buona prestazione. Ai microfoni di Dazn,... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 settembre 2021) ROMA - Debutto nel derby e subito vittoria. Sorride, Maurizio. La suaha battuto la Roma per 3 - 2 e il tecnico biancoceleste si gode soprattutto la buona prestazione. Ai microfoni di Dazn,...

Advertising

btsportfootball : Lazio win the Derby della Capitale! ?? Maurizio Sarri's Lazio best José Mourinho's Roma in a spectacular match in R… - OfficialSSLazio : #Sarri ?? “Questa partita ti muove qualcosa nello stomaco, non è normale e si avverte. Sarebbe bello giocarla al 100… - DiMarzio : La #Lazio si aggiudica il derby: l'esultanza di #Sarri sotto la curva con l'aquila #Olimpia - DiMarzio : Trionfo #Lazio nel derby: è la vittoria di #Sarri e #Pedro - cholo81 : RT @alimo_philip: ?? Maurizio Sarri celebrates with the Lazio eagle after beating Jose Mourinho’s Roma??in the Derby della Capitale??! #ASRom… -