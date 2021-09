Lazio-Roma | Sarri contro Mourinho | nel 2018 rissa sfiorata! | VIDEO

Advertising

OfficialASRoma : ?? 'Sport: Capitale di tutti' Oggi alle 15:00 l'iniziativa congiunta di #RomaCares e Fondazione S.S.Lazio 1900 - GiuseppeConteIT : Oggi nei comuni del Lazio e a Roma insieme a @virginiaraggi. Ecco dove ?? - Agenzia_Ansa : Elezioni a Roma: 'Votò Gualtieri', è polemica su Michetti. Salvini in periferia: 'Sarà il sindaco giusto. Grillo: '… - paolo_r_2012 : Ignazio Marino: “Per Raggi nessun endorsement, ma aspetto le scuse del Pd” - CattolicoTeresa : Dopo la pausa Nazionali di settembre la Juve ha incontrato il Napoli, con mezza squadra fuori, dopo la pausa di ott… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Roma

Con l'assenza di Pellegrini, lapunta con convinzione su Nicolò Zaniolo, che contro lanon ha mai segnato Poche ore al derby di, gara più sentita della Capitale. Il Corriere dello Sport parla della situazione in casa giallorossa: con capitan Pellegrini fuori causa per ...Si comincia all'ora di pranzo con Juventus - Sampdoria (12.30), si prosegue alle 18 con il derby della Capitale tra, si conclude in serata con il posticipo Napoli - Cagliari (20.45). ...Dovremo attaccare e difendere bene». Gli ricordano di quel Lazio-Inter in cui i tifosi biancocelesti, per sfavorire la Roma nella corsa scudetto del 2010, chiesero ai biancocelesti di perdere: «Si ...A fine conferenza il tecnico svela le condizioni di Vina “Avete dimenticato la domanda chiave: Vina si o Vina no? Allora ve lo dico io: io penso Vina sì“. José Mourinho si traveste da giornalista e, i ...