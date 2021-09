Lazio Roma, occhi sulle panchine: sarà il derby degli allenatori (Di domenica 26 settembre 2021) Lazio Roma è anche Sarri contro Mourinho. Curiosità dei tifosi e non per la sfida tra i due allenatori Lo si è capito anche dalle conferenze stampa di ieri, per nulla banali. Lazio Roma, in programma oggi alle 18 allo stadio Olimpico, sarà soprattutto Mourinho contro Sarri. Una partita che, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, forse arriva troppo presto e con le due squadre ancora palesemente imperfette e in fase di costruzione. Il derby a Roma però non ha mai vissuto uno scontro di personalità così vistoso in panchina. Con una sfida che, tra tifosi, è iniziata già lo scorso giugno, con il murales di Mou imbrattato con la fumata del buon Mau. I precedenti tra i due si limitano a un Manchester Chelsea di due anni fa, con tanto di rissa ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021)è anche Sarri contro Mourinho. Curiosità dei tifosi e non per la sfida tra i dueLo si è capito anche dalle conferenze stampa di ieri, per nulla banali., in programma oggi alle 18 allo stadio Olimpico,soprattutto Mourinho contro Sarri. Una partita che, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, forse arriva troppo presto e con le due squadre ancora palesemente imperfette e in fase di costruzione. Ilperò non ha mai vissuto uno scontro di personalità così vistoso in panchina. Con una sfida che, tra tifosi, è iniziata già lo scorso giugno, con il murales di Mou imbrattato con la fumata del buon Mau. I precedenti tra i due si limitano a un Manchester Chelsea di due anni fa, con tanto di rissa ...

