Lazio-Roma | le formazioni | Sarri e Mourinho cambiano!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 26 settembre 2021) Alle ore 18, all’Olimpico, andrà in scena l’attesissimo derby tra. Sono da poco uscite leufficiali del derby: tanti cambi per entrambi i tecnici.lancia nuovamente Pedro, grande ex, dal 1?., dal canto suo, opta per El Shaarawy al posto dello squalificato Pellegrini. Ecco lecomplete:, 4-3-3: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro., 4-2-3-1: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.