Lazio Roma: gestaccio di Zaniolo verso i tifosi biancocelesti – VIDEO (Di domenica 26 settembre 2021) Zaniolo, brutto gestaccio dell’attaccante della Roma nel post derby nei confronti dei sostenitori della Lazio Un gestaccio osceno, irripetibile. Il protagonista Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma. Post derby ad alta tensione per i giocatori giallorossi, usciti dal campo visibilmente nervosi, su tutti il classe ’99. Nell’atto di prendere la via degli spogliatoi, l’esterno si porta prima le mani nelle parti intime, poi fa il dito medio ai tifosi della Lazio. Una caduta di stile, per un calciatore che ricordiamo, fa anche parte della Nazionale Italiana. L’uscita di #Zaniolo dal campo. Messaggio ai tifosi laziali. #ASRoma #LzioRoma pic.twitter.com/NBpfaLAxWL— ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021), bruttodell’attaccante dellanel post derby nei confronti dei sostenitori dellaUnosceno, irripetibile. Il protagonista Nicolò, attaccante della. Post derby ad alta tensione per i giocatori giallorossi, usciti dal campo visibilmente nervosi, su tutti il classe ’99. Nell’atto di prendere la via degli spogliatoi, l’esterno si porta prima le mani nelle parti intime, poi fa il dito medio aidella. Una caduta di stile, per un calciatore che ricordiamo, fa anche parte della Nazionale Italiana. L’uscita di #dal campo. Messaggio ailaziali. #AS#Lziopic.twitter.com/NBpfaLAxWL— ...

Advertising

MediasetTgcom24 : No Green pass a Roma, sul palco sale una poliziotta: scatta l'azione disciplinare #roma - btsportfootball : Lazio win the Derby della Capitale! ?? Maurizio Sarri's Lazio best José Mourinho's Roma in a spectacular match in R… - OfficialASRoma : ?? 'Sport: Capitale di tutti' Oggi alle 15:00 l'iniziativa congiunta di #RomaCares e Fondazione S.S.Lazio 1900 - JesseUomoRosaaa : RT @belottiano: A ROMA, C’È SOLO LA LAZIO. - CalcioNews24 : #LazioRoma: gestaccio di #Zaniolo verso i tifosi biancocelesti – VIDEO -