Lazio-Roma, allerta massima: bonificata la zona Olimpico e 1.500 agenti impiegati (Di domenica 26 settembre 2021) A più di un anno dal derby del gennaio 2020, la sfida tra Lazio e Roma torna a giocarsi con il pubblico allo stadio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è allerta massima in zona Olimpico per evitare contatti tra le due tifoserie. L'Olimpico sarà tutto esaurito per l'occasione, con 32 mila tifosi sugli spalti, secondo le limitazioni Covid-19. Nella notte le forze dell'ordine hanno completato una bonifica nei pressi dello stadio, alla ricerca di possibili armi nascoste. Inoltre saranno impiegati 1.500 agenti circa al fine di evitare tensioni tra le tifoserie. SportFace.

