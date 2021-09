Lazio Roma | 1500 agenti impiegati per evitare scontri tra tifosi

(Di domenica 26 settembre 2021), grande numero di forza dell’ordine presenti e bonifica vicino lo stadio: così si evitano possibili tensioni Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, all’Olimpico sono attese 32.000 persone per assistere a, primo dei due derby capitolini di questo campionato. Partita calda quella tra le due squadre, in cui bisogneràglitra ial di fuori dello stadio. Per questo, le zone circostanti sono state bonificate in cerca di possibili armi, con un impiego di circa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

grande numero di forza dell'ordine presenti e bonifica vicino lo stadio: così si evitano possibili tensioni Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, all'Olimpico sono attese 32.000 persone per assistere alla partita. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è allerta massima in zona Olimpico per evitare contatti tra le due tifoserie.