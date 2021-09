Lazio, i tifosi sui social: "Battiamo la Roma e diventiamo grandi" (Di domenica 26 settembre 2021) Roma - Difficile per un tifoso di calcio, a Roma, ingannare l'attesa in vista di un derby. Per fortuna ci sono i social, teatro di commenti, opinioni, incoraggiamenti, previsioni. Così passa il tempo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 settembre 2021)- Difficile per un tifoso di calcio, a, ingannare l'attesa in vista di un derby. Per fortuna ci sono i, teatro di commenti, opinioni, incoraggiamenti, previsioni. Così passa il tempo ...

Advertising

radiosei : AUDIO CONFERENZA - #SARRI: “Consapevolezza della nostra qualità per superare il blocco. Sarebbe bello dare una gran… - notrimo : i tifosi di Roma e Lazio dopo il derby vanno a bersi una birra insieme - Drago651 : @Corriere #ahahah ma mi faccia il piacere! Almeno questo momento di sincerita’ lo conceda alla platea nazionale! E’… - CalcioNews24 : #LazioRoma, ben 1500 agenti impiegati fuori dallo stadio ?? - romaforever_it : All'Olimpico in 30 mila: il piano della Questura per evitare disordini -