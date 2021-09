Lavoro: Fornaro, 'aprire stagione contro precarizzazione' (Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Il Lavoro stabile deve diventare il motore di una ripresa economica inclusiva. Una sana e buona occupazione deve diventare in Italia la regola sostituendo quella del Lavoro precario. Un patto per lo sviluppo tra Governo, sindacati e imprese deve fondarsi su una valorizzazione del fattore Lavoro, abbandonando da parte di tante imprese la ricerca ossessiva di cavilli per pagare poco e male i lavoratori". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera. "Soltanto se si aprirà una nuova stagione di lotta la precarizzazione e una valorizzazione del Lavoro stabile -aggiunge- si potranno porre le condizioni, insieme a investimenti straordinari in innovazione e ricerca, per un rilancio duraturo della nostra economia". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Ilstabile deve diventare il motore di una ripresa economica inclusiva. Una sana e buona occupazione deve diventare in Italia la regola sostituendo quella delprecario. Un patto per lo sviluppo tra Governo, sindacati e imprese deve fondarsi su una valorizzazione del fattore, abbandonando da parte di tante imprese la ricerca ossessiva di cavilli per pagare poco e male i lavoratori". Lo afferma Federico, capogruppo di Leu alla Camera. "Soltanto se si aprirà una nuovadi lotta lae una valorizzazione delstabile -aggiunge- si potranno porre le condizioni, insieme a investimenti straordinari in innovazione e ricerca, per un rilancio duraturo della nostra economia".

