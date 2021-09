Laver Cup 2021, trionfa il Team Europe: il momento della vittoria (VIDEO) (Di domenica 26 settembre 2021) Quattro su quattro per il Team Europe, che si aggiudica anche la Laver Cup 2021. Edizione in cui non c’è stata storia tanto che il Team World è stato capace di conquistare appena un punto. Il successo decisivo è arrivato dal doppio ed ha portato la firma di Rublev e Zverev, vittoriosi in tre set contro Opelka/Shapovalov. Sorrisi a 32 denti e tanto entusiasmo subito dopo il match point per i due giocatori, molto felici di aver regalato al proprio Team la vittoria. In alto e di seguito il VIDEO del momento in cui il Team Europe ha ufficialmente vinto la Laver Cup 2021. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Quattro su quattro per il, che si aggiudica anche laCup. Edizione in cui non c’è stata storia tanto che ilWorld è stato capace di conquistare appena un punto. Il successo decisivo è arrivato dal doppio ed ha portato la firma di Rublev e Zverev, vittoriosi in tre set contro Opelka/Shapovalov. Sorrisi a 32 denti e tanto entusiasmo subito dopo il match point per i due giocatori, molto felici di aver regalato al propriola. In alto e di seguito ildelin cui ilha ufficialmente vinto laCup. SportFace.

