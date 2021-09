Laver Cup 2021: Europa-USA 11-1. Medvedev e il doppio Rublev/Tsitsipas portano gli europei vicinissimi alla vittoria finale (Di domenica 26 settembre 2021) Sembra ormai una mattanza sportiva, anche se si tratta di un torneo senza punti ATP in palio, la Laver Cup 2021. Dopo le prime due giornate l’Europa si trova sull’11-1 e già solo vincendo il primo incontro della terza giornata, che è il doppio, porterebbe a casa per la quarta volta l’evento, dimostrando una volta di più la generale superiorità attuale dei propri tennisti. Nell’incontro di debutto della sessione serale, il russo Daniil Medvedev ribadisce il proprio ruolo di numero 2 del mondo demolendo il canadese Denis Shapovalov per 6-4 6-0. C’è partita solo nei primi otto giochi del set d’apertura, nei quali comunque Shapovalov non ha mai l’opportunità di infastidire Medvedev. Il campione degli US Open trova il primo break sul 4-4 e poi non si volta più indietro, con una serie di ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Sembra ormai una mattanza sportiva, anche se si tratta di un torneo senza punti ATP in palio, laCup. Dopo le prime due giornate l’si trova sull’11-1 e già solo vincendo il primo incontro della terza giornata, che è il, porterebbe a casa per la quarta volta l’evento, dimostrando una volta di più la generale superiorità attuale dei propri tennisti. Nell’incontro di debutto della sessione serale, il russo Daniilribadisce il proprio ruolo di numero 2 del mondo demolendo il canadese Denis Shapovalov per 6-4 6-0. C’è partita solo nei primi otto giochi del set d’apertura, nei quali comunque Shapovalov non ha mai l’opportunità di infastidire. Il campione degli US Open trova il primo break sul 4-4 e poi non si volta più indietro, con una serie di ...

