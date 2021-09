L'autunno del coronavirus, parola agli esperti: “La fine della pandemia dipende da noi” (Di domenica 26 settembre 2021) Le prospettive per l’autunno sono legate alla diffusione della Delta e all’andamento dei contagi in classe. Su un punto però tutti concordano: grazie alla campagna per l’immunità il peggio è passato Leggi su repubblica (Di domenica 26 settembre 2021) Le prospettive per l’sono legate alla diffusioneDelta e all’andamento dei contagi in classe. Su un punto però tutti concordano: grazie alla campagna per l’immunità il peggio è passato

Ultime Notizie dalla rete : autunno del Don Fornasini beato, per non dimenticare l'Angelo di Marzabotto La bicicletta di Don Giovanni Fornasini smise di percorrere le strade di campagna attorno a Sperticato nell'autunno del 1944: portava con sé ancora pane e noci per le famiglie che andava a trovare e ...

Come sarà l'autunno con la pandemia Cambia di continuo, modificando qui e là pezzetti del suo codice genetico. A volte questi aggiustamenti danno vita a un nuovo pericolo. Nel giro di poche settimane la variante delta ha messo fine ...

L'autunno del coronavirus, parola agli esperti: “La fine della pandemia dipende da noi” la Repubblica PIL Italia 2021: in crescita del 17,3% nel secondo trimestre Il secondo trimestre del 2021 conferma un forte ripresa dell’economia italiana dopo lo shock del 2020 e della pandemia L’Istituto di statistica nazionale (Istat) conferma “la crescita sostenuta del Pi ...

“L’Altra Stagione” della Val d’Orcia: arte, cultura e musica sono protagoniste dell’autunno di Pienza Nelle Terre di Siena torna L'Altra Stagione, un periodo dell’anno in cui la forma dei luoghi e dei paesaggi si manifesta attraverso un più intimo e raccolto senso di bellezza, un format che permette a ...

