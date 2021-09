Laura Ziliani morta soffocata: le ipotesi degli investigatori (Di domenica 26 settembre 2021) Laura Ziliani, l’ex vigilessa uccisa a Temù (Brescia) è stata stordita con un composto di benzodiazepine – trovato nel suo corpo dagli esperti di Medicina legale – che ha compromesso la sua capacità di difesa, secondo l’ipotesi accusatoria, ma su come sia stata uccisa manca la certezza assoluta. Per l’omicidio sono in carcere le figlie Paola e Sara Zani e il fidanzato della primogenita Mirto Milani. Si fa strada l’ipotesi che la donna possa essere stata soffocata, forse con un cuscino, data l’assenza di segni sul collo o altre ferite visibili, ma bisognerà ancora attendere: “Medicina legale sta ancora lavorando”, spiega una fonte all’Adnkronos. Accertamenti che dovranno far luce oltre che sulle cause del decesso anche nel ricostruire dove la donna, uccisa l’8 maggio, sia stata poi ‘nascosta’ fino al ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 settembre 2021), l’ex vigilessa uccisa a Temù (Brescia) è stata stordita con un composto di benzodiazepine – trovato nel suo corpo dagli esperti di Medicina legale – che ha compromesso la sua capacità di difesa, secondo l’accusatoria, ma su come sia stata uccisa manca la certezza assoluta. Per l’omicidio sono in carcere le figlie Paola e Sara Zani e il fidanzato della primogenita Mirto Milani. Si fa strada l’che la donna possa essere stata, forse con un cuscino, data l’assenza di segni sul collo o altre ferite visibili, ma bisognerà ancora attendere: “Medicina legale sta ancora lavorando”, spiega una fonte all’Adnkronos. Accertamenti che dovranno far luce oltre che sulle cause del decesso anche nel ricostruire dove la donna, uccisa l’8 maggio, sia stata poi ‘nascosta’ fino al ...

