Laura Ziliani | com’è morta | l’ipotesi dopo gli esami medici

Leggi su ck12

(Di domenica 26 settembre 2021), proseguono le indagini per fare pienamente luce sulla morte dell’ex vigilessa. Avanzate le prime ipotesiDa qualche giorno le figlie e il genero disono in carcere con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere della loro madre,che per mesi sono stati nel registro degli indagati. Su come sia stata uccisa al momentopiù probabile è il soffocamento, forse con un cuscino, dal momento che non ci sono segni sul collo. Non c’è ancora certezza perché il lavoro dellana legale è ancora in corso, riporta l’AdnKronos. All’ex vigilessa le sarebbe stato tolto il respiro mentre era sotto l’effetto di benzodiazepine, un composto trovato nel suo corpo, ritrovato l’8 ...